Inter Bayern Monaco le probabili scelte di Inzaghi e Kompany | le ultime in vista del match di San Siro

di Redazione, ledegli allenatori indeldi San: leL’ha l’occasione di qualificarsi per le semifinali di Champions League nella partita di mercoledì contro il, dopo aver già vinto 2-1 all’andata. L’allenatore nerazzurro Simoneha deciso di far riposare alcuni titolari nella partita contro il Cagliari per prepararsi al meglio. La squadra scenderà in campo con i titolari, con il ritorno di Pavard e Acerbi in difesa al fianco di Alessandro Bastoni e Mkhitaryan a centrocampo. Darmian probabilmente sostituirà Zalewski, mentre rimane un dubbio per il lato sinistro tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. Davanti, Thuram sarà al fianco di Lautaro Martinez. Dall’altro lato, l’allenatore del club bavarese Vincentprobabilmente schiererà 9 dei titolari della partita precedente, con Pavlovic in competizione con Kimmich e Goretzka a centrocampo e il rientro di Coman, mentre Muller potrebbe sostituire Guerreiro.