Serie B il Sassuolo domina e sale di categoria con 5 turni di anticipo

Sassuolo festeggia l'aritmetica promozione alla Serie A. Grazie al pareggio dello Spezia, i neroverdi tornano nella massima Serie

