Inter calendario impegnativo! Le differenze con il Napoli

Una corsa scudetto impegnativa. L’attende ile si proietta all’impegno in Champions League. Ilinvece, avrà le ultime sei a distanza di una settimana ciascuna.– Con la partita di domani del, l’saprà se giocherà la sfida contro il Bayern Monaco a +6 o se il vantaggio contro ilsarà invariato rispetto all’ultima gara. Una lotta scudetto che resta apertissima, nonostante il lieve vantaggio accumulato dai nerazzurri. Sprint finale che sarà abbastanza infuocato, anche a causa di due calendari completamente diversi. L’, nel mese di aprile, giocherà il doppio delle partite del, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che avranno due impegni in più in questo finale del mese. Si parte proprio a metà settimana contro il Bayern Monaco in Champions League per poi affrontare l’impegno di settimana prossima contro il Milan in semifinale di Coppa Italia.