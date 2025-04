Muore a 16 anni dopo incidente in scooter era ricoverata da 4 giorni | i suoi organi salveranno altre vite

ricoverata da mercoledì notte nel reparto di rianimazione del Brotzu di Cagliari: era arrivata in ospedale in gravissime condizioni dopo un incidente con lo scooter. Ancora ricoverata l'amica che era con lei. Leggi su Fanpage.it È morta la 16enneda mercoledì notte nel reparto di rianimazione del Brotzu di Cagliari: era arrivata in ospedale in gravissime condizioniuncon lo. Ancoral'amica che era con lei.

