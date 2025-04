Team Altamura altra sconfitta | il Trapani si impone per 2-0

sconfitta nelle ultime quattro partite per il Team Altamura. Allo stadio Provinciale i biancorossi sono stati piegati per 2-0 dal Trapani, che ha inflitto la quattordicesima battuta d'arresto stagionale.Al 32' Kragl ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di. Baritoday.it - Team Altamura, altra sconfitta: il Trapani si impone per 2-0 Leggi su Baritoday.it Arriva la quartanelle ultime quattro partite per il. Allo stadio Provinciale i biancorossi sono stati piegati per 2-0 dal, che ha inflitto la quattordicesima battuta d'arresto stagionale.Al 32' Kragl ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di.

