Basket | festa Udine è Serie A con due gare d’anticipo

Udine, sponsorizzata Old Wild West, rivede la luce. A 13 anni dalla dissoluzione dell’Amatori, nota fondamentalmente sempre come Snaidero, la società friulana riporta la città in Serie A dopo 15 anni dall’ultima partecipazione. Il tutto con due giornate d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolare di Serie A2 e con la vittoria ai danni di Rimini per 95-86, decisiva in quanto sfida tra prima e seconda.Un’annata, questa, caratterizzata da un inizio di valido livello, anche se la sconfitta iniziale proprio contro Rimini e quella nel derby con Cividale non hanno subito consentito la presa della vetta. Testa presa, appunto, dalla Rinascita Basket per larghi tratti fino alla 25a giornata, quando si è verificato il primo sorpasso. Il secondo è giunto alla 30a, stavolta senza più nessun timore di voltarsi indietro. Oasport.it - Basket: festa Udine, è Serie A con due gare d’anticipo Leggi su Oasport.it L’APU, sponsorizzata Old Wild West, rivede la luce. A 13 anni dalla dissoluzione dell’Amatori, nota fondamentalmente sempre come Snaidero, la società friulana riporta la città inA dopo 15 anni dall’ultima partecipazione. Il tutto con due giornaterispetto alla fine della stagione regolare diA2 e con la vittoria ai danni di Rimini per 95-86, decisiva in quanto sfida tra prima e seconda.Un’annata, questa, caratterizzata da un inizio di valido livello, anche se la sconfitta iniziale proprio contro Rimini e quella nel derby con Cividale non hanno subito consentito la presa della vetta. Testa presa, appunto, dalla Rinascitaper larghi tratti fino alla 25a giornata, quando si è verificato il primo sorpasso. Il secondo è giunto alla 30a, stavolta senza più nessun timore di voltarsi indietro.

