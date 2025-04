Il licenziamento è ingiustificato L' ex presidente Marchetti reintegrato in Moncaro

licenziamento ingiustificato, Terre Cortesi Moncaro deve reintegrare Doriano Marchetti. La sentenza del Tribunale del lavoro di Ancona emessa venerdì scorso non riconosce la tesi di. Corriereadriatico.it - «Il licenziamento è ingiustificato». L'ex presidente Marchetti reintegrato in Moncaro Leggi su Corriereadriatico.it JESI, Terre Cortesideve reintegrare Doriano. La sentenza del Tribunale del lavoro di Ancona emessa venerdì scorso non riconosce la tesi di.

