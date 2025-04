Roma Juventus Women Spugna recrimina | Abbiamo approcciato male ma se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla

JuventusNews24Roma Juventus Women, Spugna recrimina dopo la sconfitta contro le bianconere: tutte le dichiarazioniL’allenatore della Roma Spugna ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus WomenPAROLE – «Purtroppo Abbiamo approcciato male, sbagliando tanto. Non è la prima volta che accade quest’anno. Poi c’è stata una reazione nella ripresa e per questo devo fare i complimenti alla squadra, che ha costretto la Juventus a difendersi in dieci e a non creare nulla. Quando sbagli a inizio gara e vai sotto 0-2, lo sforzo poi diventa notevole. Se avessimo pareggiato, non avremmo rubato nulla».SCONFITTE CONTRO LA JUVE – «Sono state tutte sconfitte diverse, le riflessioni è giusto farle però ora bisogna arrivare alla finale dei 17 maggio nelle migliori condizioni possibili. Juventusnews24.com - Roma Juventus Women, Spugna recrimina: «Abbiamo approcciato male ma se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24dopo la sconfitta contro le bianconere: tutte le dichiarazioniL’allenatore dellaha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro laPAROLE – «Purtroppo, sbagliando tanto. Non è la prima volta che accade quest’anno. Poi c’è stata una reazione nella ripresa e per questo devo fare i complimenti alla squadra, che ha costretto laa difendersi in dieci e a non creare. Quando sbagli a inizio gara e vai sotto 0-2, lo sforzo poi diventa notevole. Se, non».SCONFITTE CONTRO LA JUVE – «Sono state tutte sconfitte diverse, le riflessioni è giusto farle però ora bisogna arrivare alla finale dei 17 maggio nelle migliori condizioni possibili.

