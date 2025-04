The Elder Scrolls Online | tutte le novità del 2025 svelate durante l’ESO Direct

durante l’ESO Direct 2025, ZeniMax Online Studios ha presentato un ricco calendario di contenuti in arrivo quest’anno su The Elder Scrolls Online, a cominciare dalla nuova avventura annuale intitolata Stagione della Setta del Verme. Grandi novità anche sul fronte del modello di pubblicazione, con l’abbandono dei classici capitoli annuali in favore di maggiore flessibilità creativa e aggiornamenti più frequenti. Tra le novità principali spiccano l’introduzione del Pass Contenuti 2025, un nuovo sistema di Subclassing e il ritorno di chi ha abbandonato Tamriel grazie a Hero’s Return.Il Pass Contenuti 2025: come funzionaLa nuova formula annuale prevede un Content Pass acquistabile, che dà accesso ai principali contenuti del 2025. Il pacchetto include:Stagione della Setta del Verme – Parte 1 e Parte 2Due pacchetti dungeon: Fallen Banners (già disponibile) e Feast of Shadows (in arrivo in autunno)Evento Writhing Wall, un’imponente attività collaborativa in-gameMaggiori dettagli sul Pass Contenuti 2025 e sulla Premium Edition sono disponibili sul sito ufficiale di ESO. Nerdpool.it - The Elder Scrolls Online: tutte le novità del 2025 svelate durante l’ESO Direct Leggi su Nerdpool.it , ZeniMaxStudios ha presentato un ricco calendario di contenuti in arrivo quest’anno su The, a cominciare dalla nuova avventura annuale intitolata Stagione della Setta del Verme. Grandianche sul fronte del modello di pubblicazione, con l’abbandono dei classici capitoli annuali in favore di maggiore flessibilità creativa e aggiornamenti più frequenti. Tra leprincipali spiccano l’introduzione del Pass Contenuti, un nuovo sistema di Subclassing e il ritorno di chi ha abbandonato Tamriel grazie a Hero’s Return.Il Pass Contenuti: come funzionaLa nuova formula annuale prevede un Content Pass acquistabile, che dà accesso ai principali contenuti del. Il pacchetto include:Stagione della Setta del Verme – Parte 1 e Parte 2Due pacchetti dungeon: Fallen Banners (già disponibile) e Feast of Shadows (in arrivo in autunno)Evento Writhing Wall, un’imponente attività collaborativa in-gameMaggiori dettagli sul Pass Contenutie sulla Premium Edition sono disponibili sul sito ufficiale di ESO.

