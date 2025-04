Lapresse.it - Serie A, nessun vincitore nel derby della Capitale: Lazio-Roma finisce 1-1

Ilsi chiude senza un. Il match dell’Olimpico tra, valido per la 32esima giornata diA, termina sul risultato di 1-1. Al vantaggio siglato in avvio di ripresa dall’ex Alessiognoli, risponde al 69? Matias Soulé.Invariata dunque la classifica per le duene, con lache resta al sesto posto con 56 punti, due in più dei giallorossi settimi.