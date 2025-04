Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trapani vince e stacca il pass playoff. Trento piega Cremona sulla sirena

Bologna, 12 marzo 2025 – In attesa dello super sfida di domani sera tra Virtus Segfredo Bologna e Germani Brescia, che delineerà il nuovo duo di testa del campionato diA ditargato Unipol, la matricolaShark può nuovamente godersi la vetta in solitaria almeno per una notte e soprattutto festeggiare l’aritmetica e storica certezza di partecipare ai prossimi: la compagine siciliana ha infatti sconfitto 95-82 la Nutribullet Treviso. La rotta verso la seconda vittoria di fila degli uomini di coach Jasmin Repesa è stata tracciata da un Chris Horton miglior realizzatore granata con 21 punti ma anche dall’accoppiata formata da Langston Galloway (19 punti) e Amar Alibegovic (14 punti), i quali nel terzo quarto si sono caricati sulle spalle l’attacco diispirando il 28-13 di parziale che ha sparigliato le carte in tavola in maniera definitiva.