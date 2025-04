Ilgiorno.it - Corteo Pro Palestina a Milano, sei denunciati. Ora allerta sul 25 Aprile

– Sei manifestantidopo i disordini alProPal di sabato mentre la Digos indaga sulla scritta “Spara a Giorgia (Meloni, ndr)” lasciata sulla vetrina di una banca e la Procura è pronta ad aprire un’inchiesta. Le Comunità palestinesi lombarde e le organizzazioni Cub, SiCobas e Adl invece condannano “la violenza poliziesca contro i manifestanti”. E cresce anche la preoccupazione per il 25. La polizia di Stato ha indagato in stato di libertà cinque uomini e una donna tra i 19 e 30 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Uno di loro è stato denunciato anche per danneggiamento mentre un altro pure per il possesso di un coltello a serramanico. Versioni contrapposte sulla dinamica Stando a quanto emerso, nel primo tratto della manifestazione, alla quale hanno partecipato 15mila persone, una frangia della realtà antagonista–anarchica ha rotto vetrine, lanciato vernice e lasciato scritte su sedi di istituti bancari e negozi.