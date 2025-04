Oasport.it - Tiro con l’arco: si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025. Tutti i vincitori di Auburndale

Leggi su Oasport.it

Ladeldiconsi è ufficialmente chiusa adin Florida dove oggi, domenica 13 aprile, è stata la volta delle finali delolimpico a livello individuale al maschile e al femminile.Arco olimpicoFra le donne a prendersi laaffermazione stagione è stata la britannica Penny Healey che, nella finalissima, si è sbarazzata per 6-0 (28-27; 30-27; 28-26)solida messicana Alejandra Valencia, in un podio completato dalla cinese Li Jiaman, abile nella finale per il 3° posto a superare 6-0 la giovane statunitense Casey Kaufhold (29-27: 27-25; 29-27).Al maschile invece è stato il tedesco Florian Unruh, medaglia d’argento nella gara mista a Parigi 2024 in coppia con la connazionale Michelle Kroppen, a prendersi la gara americana battendo in finale il temutissimo turco Mete Gazoz con lo score di 7-3 (30-26; 30-28; 28-29; 28-28; 30-29), in un quadro che qualche minutoaveva visto l’indiano Dhiraj Bommadevara superare il rampante spagnolo Andres Temiño Mediel con il punteggio tirato e in rimonta di 6-4 (28-28; 28-29; 28-28; 29-28; 30-29).