Celebrity Big Brother UK Mickey Rourke espulso | insulti a JoJo Siwa e lite furiosa in casa

casa del Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip. Il protagonista, stavolta, è Mickey Rourke, celebre attore di Hollywood noto per film come The Wrestler e 9 settimane e ½. L'artista è stato espulso dal programma in seguito a una serie di comportamenti inappropriati, culminati con un'aggressione verbale a JoJo Siwa e una lite furiosa con Chris Hughes, ex volto di Love Island.Offese omofobe a JoJo Siwa: 'Se resto qui quattro giorni, non sarai più gay'Il primo campanello d'allarme è arrivato quando Mickey Rourke ha rivolto un commento omofobo a JoJo Siwa, 21 anni, apertamente queer. Durante una conversazione, l'attore le ha chiesto se preferisse "i ragazzi o le ragazze".

