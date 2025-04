Pentathlon Matteo Cicinelli ed Aurora Tognetti sono i nuovi campioni italiani senior

Matteo Cicinelli ed Aurora Tognetti hanno vinto il Campionato Italiano senior 2025 di Pentathlon moderno, andato in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. Nelle classifiche a squadre successo delle Fiamme Oro sia al maschile che al femminile.La finale maschile vede l’affermazione di Matteo Cicinelli (Carabinieri) con 1568 punti, davanti a Roberto Micheli (Fiamme Oro), secondo a quota 1559, ed a Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) in terza posizione con 1544. Quarta piazza, invece, per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), a quota 1537.Nella graduatoria a squadre si impongono le Fiamme Oro (R. Micheli-Tromboni-Ventura) con 4541 punti, davanti al Circolo delle Muse (Pavolini-Barletta-Ventricini), alla piazza d’onore con 4474 ed al Torino (M. Beggio-Arroyo-Biasin), sul gradino più basso del podio con 4343. Oasport.it - Pentathlon, Matteo Cicinelli ed Aurora Tognetti sono i nuovi campioni italiani senior Leggi su Oasport.it edhanno vinto il Campionato Italiano2025 dimoderno, andato in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. Nelle classifiche a squadre successo delle Fiamme Oro sia al maschile che al femminile.La finale maschile vede l’affermazione di(Carabinieri) con 1568 punti, davanti a Roberto Micheli (Fiamme Oro), secondo a quota 1559, ed aBovenzi (Aeronautica Militare) in terza posizione con 1544. Quarta piazza, invece, per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), a quota 1537.Nella graduatoria a squadre si impongono le Fiamme Oro (R. Micheli-Tromboni-Ventura) con 4541 punti, davanti al Circolo delle Muse (Pavolini-Barletta-Ventricini), alla piazza d’onore con 4474 ed al Torino (M. Beggio-Arroyo-Biasin), sul gradino più basso del podio con 4343.

