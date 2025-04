Vampire Survivors incontra SaGa Emerald Beyond | disponibile l’update gratuito Emerald Diorama

SaGa Emerald Beyond e Vampire Survivors. Il crossover prende forma nell’aggiornamento gratuito “Emerald Diorama”, ora disponibile su tutte le piattaforme, in occasione del primo anniversario del gioco di ruolo firmato Kawazu.disponibile su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One, iOS e Android, Emerald Diorama introduce nuovi personaggi giocabili, armi, un livello inedito e musiche originali ispirate all’universo di SaGa Emerald Beyond.Nuovi eroi, nuove armi, stessa frenesiaCon l’aggiornamento, i giocatori potranno scegliere tra oltre 12 nuovi personaggi tratti direttamente da SaGa Emerald Beyond, ognuno dotato di abilità e armi uniche. Tra i protagonisti troviamo Ameya, la strega-studentessa, Diva No. Nerdpool.it - Vampire Survivors incontra SaGa Emerald Beyond: disponibile l’update gratuito Emerald Diorama Leggi su Nerdpool.it SQUARE ENIX e lo sviluppatore poncle hanno annunciato una collaborazione inedita che unisce due mondi apparentemente lontani:. Il crossover prende forma nell’aggiornamento”, orasu tutte le piattaforme, in occasione del primo anniversario del gioco di ruolo firmato Kawazu.su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One, iOS e Android,introduce nuovi personaggi giocabili, armi, un livello inedito e musiche originali ispirate all’universo di.Nuovi eroi, nuove armi, stessa frenesiaCon l’aggiornamento, i giocatori potranno scegliere tra oltre 12 nuovi personaggi tratti direttamente da, ognuno dotato di abilità e armi uniche. Tra i protagonisti troviamo Ameya, la strega-studentessa, Diva No.

