Palermo e Spoleto rendono l' ultimo saluto a Laura Papadia

rendono omaggio a Laura, ennesima vittima di femminicidio. Spoleto, la città in cui viveva e in cui è stata uccisa, con una giornata di lutto cittadino, e Palermo, la città in cui era nata, dove alla vigilia dei funerali un lungo corteo si muove in un silenzio surreale, spezzato solo dal rombo delle moto. Sono centinaia di bikers che si stringono intorno al papà di Laura in una "acchianata", una salita sul Monte Pellegrino che sovrasta la città, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia e dire basta alla violenza sulle donne, e promuovono una raccolta fondi destinata all’Associazione Millecolori onlus, per sostenere gruppi di mutuo ascolto per familiari di vittime di violenza e corsi di educazione all’affettività. Salvo Daniele è uno degli organizzatori e ci tiene a ringraziare, a nome di tutti gli amici di Maurizio, le centinaia di persone arrivate da ogni parte della Sicilia, l'amministrazione comunale, il Sindaco, l’assessore Debora Alaimo, la consigliera Tiziana D’Alessandro e il Segretario Generale Raimondo Liotta , e poi sindaco e assessori del comune di Spoleto, i colleghi di lavoro di Laura che hanno voluto essere presenti e la polizia municipale. Tg24.sky.it - Palermo e Spoleto rendono l'ultimo saluto a Laura Papadia Leggi su Tg24.sky.it Due cittàomaggio a, ennesima vittima di femminicidio., la città in cui viveva e in cui è stata uccisa, con una giornata di lutto cittadino, e, la città in cui era nata, dove alla vigilia dei funerali un lungo corteo si muove in un silenzio surreale, spezzato solo dal rombo delle moto. Sono centinaia di bikers che si stringono intorno al papà diin una "acchianata", una salita sul Monte Pellegrino che sovrasta la città, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia e dire basta alla violenza sulle donne, e promuovono una raccolta fondi destinata all’Associazione Millecolori onlus, per sostenere gruppi di mutuo ascolto per familiari di vittime di violenza e corsi di educazione all’affettività. Salvo Daniele è uno degli organizzatori e ci tiene a ringraziare, a nome di tutti gli amici di Maurizio, le centinaia di persone arrivate da ogni parte della Sicilia, l'amministrazione comunale, il Sindaco, l’assessore Debora Alaimo, la consigliera Tiziana D’Alessandro e il Segretario Generale Raimondo Liotta , e poi sindaco e assessori del comune di, i colleghi di lavoro diche hanno voluto essere presenti e la polizia municipale.

