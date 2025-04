Rissa violenta tra due uomini in strada spunta un coltello | il video è virale

Momenti di tensione oggi in via Leopardi a Pagani, dove si è verificata una violenta colluttazione tra due uomini (un parcheggiatore abusivo e un camionista) per motivi in corso di accertamento. Calci, pugni, urla ed è spuntato persino un coltello. A riprendere la scena una donna (sembra compagna.

