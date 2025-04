La frustrazione di Hamilton in Ferrari spiegata con un gesto | la reazione gela il boss della FIA

della Federazione ma non è così. Al termine del Gran Premio in Bahrain ha ammesso tutte le difficoltà alla guida della Rossa: "Non mi aspettavo di essere a questo punto". Leggi su Fanpage.it Il pilota inglese sembra ignorare il numero unoFederazione ma non è così. Al termine del Gran Premio in Bahrain ha ammesso tutte le difficoltà alla guidaRossa: "Non mi aspettavo di essere a questo punto".

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti La frustrazione di Hamilton in Ferrari spiegata con un gesto: la reazione gela il boss della FIA. La storia di Charles Leclerc, il povero giovane di Monaco che è diventato la minaccia di Verstappen e Hamilton in Formula 1.

Si apprende da fanpage.it: La frustrazione di Hamilton in Ferrari spiegata con un gesto: la reazione gela il boss della FIA - Il pilota inglese sembra ignorare il numero uno della Federazione ma non è così. Al termine del Gran Premio in Bahrain ha ammesso tutte le difficoltà alla guida della Rossa: “Non mi aspettavo di ...

sportface.it riferisce: La furia di Hamilton sulla Ferrari: è costretto a scusarsi - La prima deludente gara della Ferrari fa infuriare ... non ha utilizzato parole tenere. Hamilton, furia nei team radio: gli scappa una parolaccia Proprio in questa occasione Lewis Hamilton ha sfogato ...

Come scrive f1-news.eu: F1 | Ferrari, il team radio di Hamilton a Suzuka: scuse e frustrazione - Al termine della corsa, il sette volte campione del mondo ha espresso tutta la sua frustrazione — ma anche riconoscenza — nel team radio rivolto al muretto Ferrari. Prima di rientrare ai box, Hamilton ...