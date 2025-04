Boom Napoli la notizia è una vera manna | Manna gongola

Napoli, in attesa del match contro l'Empoli, bisogna registrare una buona notiziaDopo aver pareggiato allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna, di fatto, il Napoli è atteso da un'altra gara molto importante. I partenopei, infatti, giocheranno domani sera contro l'Empoli di Roberto D'Aversa.Visti i tre punti ottenuti dall'Inter contro il Cagliari, di fatto, il Napoli è assolutamente obbligato a battere i toscani per non perdere ulteriore terreno dalla 'Beneamata'. Tuttavia, in attesa della gara contro l'Empoli, in casa partenopea bisogna registrare una buona notizia per tutto il club campano.Napoli, Ambrosino segna nella gara tra il Cesena ed il FrosinoneGiuseppe Ambrosino, infatti, ha segnato ancora con la maglia del Frosinone. L'attaccante di proprietà del Napoli, dunque, ha realizzato la rete del pareggio contro il Cesena.

