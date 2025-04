Sollevamento pesi Europei 2025 | Bektas e Cambei in trionfo nella prima giornata

Europei 2025 di Sollevamento pesi si sono aperti quest’oggi sulla pedana di Chisinau (in Moldavia) con l’assegnazione dei primi due titoli della manifestazione. Nel day-1 della rassegna continentale, riservata esclusivamente al settore femminile, erano in programma il gruppo B dei 55 kg e soprattutto il gruppo A delle categorie -45 e -49 kg.Turchia in grande spolvero nei -45 kg, con Cansu Bektas che si è messa al collo la medaglia d’oro con 166 kg di totale (76+90) e la connazionale Gamze Altun sul terzo gradino del podio nella classifica assoluta con 161 kg (68 kg di strappo e oro di slancio con 93 kg). Argento di totale con 164 kg per la spagnola Marta García, che si è imposta nello strappo con 77 kg alzando poi 87 kg nell’esercizio di slancio.Terzo sigillo continentale consecutivo nei -49 per la rumena Mihaela-Valentina Cambei, argento olimpico a Parigi 2024, che ha dominato la scena imponendosi nella graduatoria di totale con 190 kg ed in entrambe le classifiche di specialità con 85 kg di strappo e 105 di slancio. Oasport.it - Sollevamento pesi, Europei 2025: Bektas e Cambei in trionfo nella prima giornata Leggi su Oasport.it I Campionatidisi sono aperti quest’oggi sulla pedana di Chisinau (in Moldavia) con l’assegnazione dei primi due titoli della manifestazione. Nel day-1 della rassegna continentale, riservata esclusivamente al settore femminile, erano in programma il gruppo B dei 55 kg e soprattutto il gruppo A delle categorie -45 e -49 kg.Turchia in grande spolvero nei -45 kg, con Cansuche si è messa al collo la medaglia d’oro con 166 kg di totale (76+90) e la connazionale Gamze Altun sul terzo gradino del podioclassifica assoluta con 161 kg (68 kg di strappo e oro di slancio con 93 kg). Argento di totale con 164 kg per la spagnola Marta García, che si è imposta nello strappo con 77 kg alzando poi 87 kg nell’esercizio di slancio.Terzo sigillo continentale consecutivo nei -49 per la rumena Mihaela-Valentina, argento olimpico a Parigi 2024, che ha dominato la scena imponendosigraduatoria di totale con 190 kg ed in entrambe le classifiche di specialità con 85 kg di strappo e 105 di slancio.

