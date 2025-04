Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Parma, le pagelle viola: Dodo e de Gea i migliori

Firenze, 13 aprile 2025 – Ecco ledi(0-0). De Gea 7 - Subito chiamato in causa, risponde presente su Bernabé. Farebbe un altro miracolo nel secondo tempo su Bonny, ma il centravanti era in fuorigioco. Ma la prodezza resta, da campione. Se mai ci fossero stati dubbi.Pongracic 6,5 - Poche situazioni difficili con le quali dovere fare i conti. Pellegrino, soprattutto, e Bonny . Prova anche qualche sortita senza fortuna. Ma è dietro che si fa valere ed è l'aspetto più importante. Dal 79' Comuzzo sv. Pablo Mari 6 - Contro Pellegrino va sul suo terreno: anticipo e fisico. Esce anche palla al piede con tempismo. Resta la macchia di inizio partita quando non chiude su Bernabé che ha la palla del vantaggio, sventata da De Gea. Ranieri 6 - Si aggrappa al mestiere e agli avversari quando le situazioni si ingarbugliano.