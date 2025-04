Juventusnews24.com - Yildiz è ancora il migliore in campo con la Juve: il messaggio lanciato dal 10 bianconero è chiaro – VIDEO

di RedazionentusNews24ilincon la: ildel 10dopo la vittoria contro il LecceKenanè stato nuovamente ilindella. Anche nella sfida contro il Lecce, dopo aver segnato al termine di una bellissima azione. Il turco è sempre di più nel cuore dei tifosi e il suo futuro è destinato a essereinnonostante alcuni rumors che lo vedono lontano da Torino.Unper voi dal Panini Player of the Match ????? pic.twitter.com/AzBwXqb7Dp—ntusFC (@ntusfc) April 12, 2025PAROLE – «Ciao ragazzi, questa vittoria è per voi, grazie mille per il supporto, ci vediamo presto».Leggi suntusnews24.com