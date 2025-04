The White Lotus | la parodia di SNL su Aimee Lou Wood scatena la polemica

La parodia di Saturday Night Live sulla terza stagione di The White Lotus ha scatenato un'ondata di critiche, focalizzandosi in particolare sull'impressione di Chelsea, personaggio interpretato da Aimee Lou Wood. Ma cosa è successo esattamente e perché ha generato tanta indignazione? SNL e la controversa parodia di ChelseaNello sketch, Jon Hamm interpreta Robert F. Kennedy Jr., mentre Sarah Sherman veste i panni di Chelsea, la fidanzata di Rick Hatchett. La parodia si concentra in modo eccessivo sull'aspetto fisico di Chelsea, in particolare sulla sua dentatura, scatenando la reazione indignata di Aimee Lou Wood. La reazione di Aimee Lou Wood: tra delusione e amarezzaAimee Lou Wood ha espresso il suo disappunto tramite Instagram Stories, definendo lo sketch "cattivo e poco divertente".

