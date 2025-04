Baroni rimpianto ed orgoglio | Peccato meritavamo di vincerla

La Lazio pareggia contro la Roma: il commento del tecnico biancoceleste dopo l'1-1 nel derby

Un pareggio che lascia un po' di rammarico. La Lazio viene raggiunta dalla Roma dopo essere passata in vantaggio e deve accontentarsi dell'1-1.

Nel post gara a 'DAZN' il tecnico biancoceleste Marco Baroni commenta così il match: "La Roma non ha creato molto, Peccato perché la squadra ha dato tutto. Ha creato opportunità importanti, a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna che forse non abbiamo avuto. Forse meritavamo la vittoria, ma prendiamo il pari perché la squadra ha dato tutto, ha trovato l'energia. Peccato".

CAMBI RITARDATI – "Stavamo tenendo bene il campo, la squadra non ha mai perso di equilibrio ed è sempre rimasta compatta.

