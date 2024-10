A Gaza la più grande strage degli ultimi decenni la denuncia di Oxfam

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) A un anno dall’inizio del conflitto adiffonde dati che gelano il sangue. Il numero di donne e bambini uccisi negli12 mesi nella Striscia supera qualsiasi altro conflittodue. Oltre 6.000 donne e 11.000 bambini hanno perso la vita sotto i bombardamenti israeliani, numeri che eclissano persino i bilanci più cruenti delle guerre in Iraq e Siria. Ma questi numeri, per quanto scioccanti, potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. Sotto le macerie giacciono ancora circa 20.000 corpi non identificati o dispersi. E secondo uno studio pubblicato su Lancet, le vittime indirette del conflitto – quelle causate da fame, malattie e mancanza di cure mediche – potrebbero superare le 180.000. L’escalation del conflitto, già esteso in Libano e in Cisgiordania, non fa che peggiorare una situazione già catastrofica.