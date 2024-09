Un nuovo pacchetto lunghi e una nuova filosofia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jesi ha dovuto ricostruire il repartonon solo nell’organico ma anche nel gioco, non c’è più la coppia Casagrande-Tiberti con il primo che era uno “stretch 4” ad aprire il campo. Le firme di Dario Zucca (29 anni) e l’argentino Lautaro Berra (27 anni) confermano dell’idea della società di alzare il livello di fisicità patita molto nella serie contro Livorno. Zucca sarà l’ala grande titolare, giocatore esperto (con anche una stagione in A2 a Casale) dal rendimento alto e constante: nell’ultima annata a Rieti ha viaggiato a 14,2 punti e 6,5 rimbalzi malgrado un minutaggio inferiore (23’) rispetto alle precedenti esperienze in Serie B. Zucca che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di ala piccola. Al fianco dell’ex Faenza c’è l’ottimo Berra reduce da una positiva stagione a Piombino (prima stagione in Italia dopo l’Argentina) da 13,7 punti e 7,8 rimbalzi.