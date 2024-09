Tre Bicchieri 2025 i 5 migliori vini della Valle d' Aosta premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) La produzione viticola valdostana è limitata e quindi i prezzi di vendita delle bottiglie rimangono fortunatamente abbastanza remunerativi per permettere a tutta la filiera di vivere del proprio lavoro e anche di investire per migliorare la qualità, a partire dalla vigna fino aa arrivare alla vendita del prodotto in bottiglia. Con il turismo che affolla la, il vino non basta più a soddisfare la domanda interna. Per fortuna negli ultimi anni, grazie ad una sana concorrenza, e anche per l’ingresso in campo di molti giovani vigneron, la qualità è aumentata, tanto da poter affermare che ind’si beve molto bene.