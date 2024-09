Tradito dal braccialetto anti stalker… Pontino di 40 anni finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella serata di sabato, la Polizia di Stato della Questura di Latina è intervenuta prontamente in un ristorante a Fondi, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Telecomunicazioni. La segnalazione è scattata per l’attivazione di unelettronicostalker, un dispositivo costituito da due parti: uno al braccio o alla caviglia dello stalker e l’altro in possesso della vittima. Questo sistema si attiva quando il molestatore supera i limiti spaziali stabiliti dal giudice, segnalando il pericolo immediatamente. Il Confronto nel Ristorante e l’Arresto del Persecutore I poliziotti del Commissariato di Fondi, giunti sul posto, hanno trovato una donna all’esterno del locale che ha subito indicato un uomo di circa 40, suo ex compagno, come il responsabile della violazione.