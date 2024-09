Stellantis la giornata più drammatica | quanti miliardi perde in Borsa Tavares può saltare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una, l'ennesima, per. Dopo il taglio delle stime sui risultati del 2024, il titolo crolla in. In modo verticale: in una seduta la cedolail 14,01%, portando il valore della cedola a 12,51 euro (per la prima volta da ottobre 2022, e questo la dice lunga su quanto accaduto a Piazza Affari, le quotazioni del titolo scendono sotto la soglia dei 13 euro per azione. Il gruppo, che è quotato anche a Parigi, sulla piazza franceseaddirittura il 12,62 per cento. La revisione al ribasso delle stime del gruppo presieduto da John Elkann e il cui ad è Carlosè arrivata dopo l'analoga comunicazione di Volkswagen, Mercedes e Bmw, a conferma del drammatico periodo che vive il settore automobilistico europeo, che sconta oltre alle scelte manageriali le politiche "green" della Ue, tutte a favore dei colossi cinesi.