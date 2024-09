Serra Trial buona la prima Vincono Ferrari e Calzolari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una giornata perfetta per correre. Aria tersa, ampia visuale, temperatura fresca e sole hanno festeggiato degnamente laedizione delTrail, corsa su sentieri che raccoglie in parte l’eredità dl Trail del Bucamante ma che già allaedizione riesce a raggiungere i 200 iscritti, il numero massimo posto dagli organizzatori per i partecipanti. Molte lodi ha ricevuto il percorso, qualcuna meno la salita al castello di Monfestino che ha messo a dura prova i partecipanti, cui la pioggia notturna ha fornito anche la necessaria dose di fango che al "trailer" piace tantoin ogni caso, si può ben parlare di un successo sotto tutti i punti di vista: percorso, ristori, organizzazione; da rifare, senza dubbio.