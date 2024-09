Pistoia chi sono i nuovi volti a stelle e strisce?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Il roster 2024/25? Avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile». Così il presidente dell’Estra, Ron Rowan aveva tracciato le linee guida per la campagna di rafforzamento del club nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Si è così deciso di puntare tutto sulla formula 6+6: il roster sarà composto da sei giocatori di formazione italiana ai quali si sommano altri sei atleti di formazione comunitaria e/o extracomunitaria. «Guardando a quel che è successo nel passato campionato – aveva sottolineato Rowan – sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla». Varata la rivoluzione totale del roster con la sola conferma di due giocatori italiani, il capitano Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi, ai quali si aggiungono scommesse, giocatori di qualità e sostanza.