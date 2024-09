Perché Lega e Forza Italia sono ai ferri corti sull’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alta tensione nel governo.sempre più ai, divise sui diversi dossier, dalla collocazione in Europa alla cittadinanza, fino al tema ‘caldo’, quello dell’autonomiadelle Regioni. Lo scontro più plateale si è consumato lunedì nei commenti ai risultati delle elezioni austriache. Da una parte Antonio Tajani, che a Strasburgo siede nei Popolari, ha auspicato la formazione di un esecutivo a Vienna in cui si isolino «gli estremisti»«va respinto ogni rigurgito nazista». Parole pesanti che hanno come bersaglio la Fpö, storica alleata dei leghisti, e in particolare il riferimento indiretto è a Herbert Kickl, tra i più estremisti nel partito che fu di Jörg Haider.