Passeggia e cade da un muretto | ferito il cardiologo Stefano Tondi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Modena, 30 settembre 2024 – Sembrava essere una domenica come tante altre. Poi, l’improvvisa caduta durante unata e l’arrivo dei soccorsi. E’ ricoverato in serie condizioni il primario di Cardiologia di Baggiovara,; stavando a Levizzano (Castelvetro) nei pressi dell’oratorio di San Michele, una zona immersa nel verde tra le colline della pianura. Per cause ancora da accertare, il noto medico, nato a Bologna e residente a Vignola, sarebbe improvvisamente inciampato in prossimità di unrovinando a terra da un’altezza di circa un metro e mezzo. Sul posto – via Tiberia – alle 12 circa sono arrivati, oltre al 118, anche i carabinieri. Nell’impatto con il suolo, il primario ha battuto lievemente il capo, anche se a preoccupare maggiormente è la lesione alla colonna vertebrale.