Oggi il debutto Un avvio complicato

(Di lunedì 30 settembre 2024)la Cucine Lube Civitanova debutta all’Eurosuole Forum contro la Sonepar Padova. Prima trasferta in programma il 6 ottobre, nella seconda di andata all’ombra della Madonnina contro l’Allianz Milano. Si tratta senza dubbio di unnon facile, anche a leggere le dichiarazioni di coach Giampaolo Medei: «Posso dire che il nostro sarà unimpegnativo – aveva detto nei giorni scorsi Medei, commentando il calendario –, ilin casa contro Padova ci impone di farci trovare preparati. Sappiamo bene quanto sia speciale il primo turno della stagione regolare, soprattutto per un organico rinnovato come il nostro. Poi ce la vedremo con tre squadre di fascia alta che ambiscono ai playoff. Le trasferte a Milano e Verona saranno intervallate dal match a Monza. Tutti test difficili».