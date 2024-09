Negozi locali e botteghe artigiane attive da almeno 40 anni | premiate 81 attività storiche bergamasche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tappa a Bergamo per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori lericonosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata ache hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40. Sono 81 le ‘nuove’ impresedella provincia di Bergamo che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il presidente della Camera di Commercio, Carlo Mazzoleni.