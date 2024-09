Ma come fate? gli attacchi di panico di Emma Marrone prima di prendere l’aereo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha condiviso sul suo profilo TikTok un video in cui racconta un lato piuttosto particolare del suo carattere; personaggio tosto e sempre molto onesto, la cantante salentina non ha però mai avuto paura di mostrare anche le sue fragilità, e in questo caso il racconto della clip pubblicata sui social riguarda la sua paura di volare. “Volevo approfittare di questa piattaforma per esplorare un pensiero – ha esordito, con uno chignon spettinato e una felpa grigia – Invidio tutte le ragazze che in aereoporto fanno la skincare, la beauty routine, si mettono i trucchi, e io invece sono seduta in un angolo a dire il rosario per cercare di combattere glidi