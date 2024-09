Luis Enrique | Dembélé non convocato in Champions? C’è un problema di impegno nei confronti della squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) In Francia ha fatto molto discutere il fatto chenon abbiaper la partita dicontro l’Arsenal. In conferenza stampa il tecnico del Psg ha voluto precisare che non c’è stato alcun litigio tra i due, ma non ritiene che il calciatore si sia impegnato abbastanza per lae pertanto non pensa sia pronto per la partita. Queste le sue parole: «Se qualcuno non rispetta i propri obblighi nei, non è pronto. Per me questa è una settimana importante. La partita contro l’Arsenal è importante e voglio che i miei giocatori siano nella migliore forma possibile. L’ho lasciato fuori e voglio il meglio per la».