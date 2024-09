Lo accoltella in piazza per l’Iphone Scatta la caccia al rapinatore in fuga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Picchiato e rapinato ind’Armi dopo una rissa. Scene da far west ieri pomeriggio nel quartiere del Piano San Lazzaro quando si è scatenato il parapiglia tra un gruppo di stranieri. Un nigeriano di 24 anni è finito in pronto soccorso,to e derubato di un telefono cellulare, un iPhone, e il denaro che aveva in tasca. Ci sarebbe stato anche un secondo connazionale derubato durante lo scontro. I contorni dell’accaduto sono ancora da ricostruire ma stando alle prime notizie il 24enne sarebbe stato preso a pugni e poi ferito con una lama agli arti superiori, forse nel tentativo di difendersi ed evitare la rapina. Ad aggredirlo con violenza sarebbe stato un somalo che poi si è allontanato. Erano da poco passate le 18 quando ind’Armi si sono incrociati un gruppo di nigeriani con un gruppo di somali. Sarebbe scoppiato un litigio poi culminato con la rapina.