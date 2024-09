L’Estra Pistoia ribalta i pronostici Partenza super e due punti d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) ESTRA88 NAPOLI BASKET 82Benetti, Della Rosa 9, Anumba, Childs 11, Paschall, Rowan 17, Forrest 19, Silins 22, Brajkovic 10, Boglio ne, Cemmi ne, Saccaggi ne. All. Calabria NAPOLI Copeland 13, Treier 10, Pangos 7, De Nicolao, Woldetensae 3, Manning 13, Hall, Dreznjak 10, Williams 10, Totè 14, Mabor Dut Biar ne, Acunzo ne. All. Milicic ARBITRI Lanzarini, Galasso, Pepponi NOTE Parziali: 29-24; 56-43; 66-63. Da due Pt 16/34, Na 19/38. Da tre Pt 13/33, Na 8/37. Rimbalzi 40-53. Cinque falli: Paschall e DreznjakC’è poco da dire se non fare i complimenti al, che non partiva di certo con i favori del pronostico contro Napoli, piuttosto con un macigno sulle spalle che la squadra si porta dietro da agosto. I biancorossi hanno risposto sul campo che alla fine è l’unica cosa che conta, conquistando duepreziosissimi al PalaCarrara.