Inter Inzaghi al telefono col capo ultras Ferdico | Parlo con Marotta e Zanetti per i biglietti della finale di Champions 

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stamani la polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito 18 arresti e diverse perquisizioni tra glidie Milan. E’ stato fermato il leader ufficiale nerazzurro, Marco, e altri appartenenti al direttivo, tra cui Mauro Nevi. Proprio loro, all’inizio del 2023, si dirigevano in macchina, come scrive il CorriereSera, per raggiungere il campo d’allenamento dell’e parlare col tecnico Simonee l’ex capitano Milan Skriniar. Ma la visita alla fine salta, come emerge dalle indaginiDirezione distrettuale antimafia.