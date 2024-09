Ho piantato in asso mio marito 12 ore dopo aver detto ‘sì’ e sono andata a dormire da una mia amica | il racconto diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Hainil12 orelo sposato. Se sia un record non si sa ma la storia l’ha raccontata la neosposa su Reddit ed è stata ripresa dal Mirror. I problemiiniziati quando lei ha accettato di sposarsiotto anni di fidanzamento e, insieme al compagno, si è messa a organizzare le nozze. Peccato che i genitori di lui si siano messi in mezzo sin da subito, creando non poche incomprensioni. “I problemiiniziati quando ho“sì”. Volevo un matrimonio intimo e riservato, celebrato in una destinazione speciale, ma la sua famiglia ha completamente ignorato l’idea“. Tutto è degenerato proprio il ‘grande giorno’: “I suoi genitori hanno continuato a decidere per noi fino alla fine, addirittura imponendo il cambio dei fiori e facendo sparire degli oggetti fatti a mano che avevo scelto come decorazioni. Il tutto senza il minimo supporto da parte di mio”.