Esce fuori strada e resta incastrato nell’auto | 72enne salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) San Giovanni Bianco. Incidente sullo svincolo per Camerata Cornello, intorno alle 9.20 di lunedì 30 settembre. Un, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto in prossimità dello svincolo ed è rimastonell’abitacolo. Idel, con l’ausilio di una cesoia e di un divaricatore, lo hanno liberato e affidato alle cure del 118. L’anziano è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri di Zogno.