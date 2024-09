E’ morto Walter Brugiolo il Popoff dello Zecchino d’Oro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) –, il cui nome è rimasto legato alla canzone per bambini ‘’, che nel 1967 conquistò la vittoria alla nona edizione, èall’età di 63 anni al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna al termine di una lunga malattia. Aveva solo 6 anni, residente con la famiglia a San Venanzio di Galliera (Bologna), quando si presentò alla gara canora della Tv dei ragazzi della Rai in bianco e nero, condotta da Cino Tortorella, noto per il personaggio del Mago Zurlì, con Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Mariele Ventre.