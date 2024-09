Death Stranding 2 | On The Beach è completo al 30-40% rivela Hideo Kojima

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha affermato che2: On Thesoltanto al “30%-40%“, indicando di conseguenza che sarà necessario ulteriore tempo di sviluppo per rilasciare il gioco su PS5 nel corso del 2025. Il celeberrimo game director giapponese ha condiviso queste nuove informazioni in occasione del panel dedicato al gioco al Tokyo Game Show 2024, mostrando tra le altre cose anche dei video gameplay e condividendo il periodo di uscita del gioco. Sfruttando questa occasione,ha affermato che parte del lavoro che deve essere ancora completato include la ri-registrazione di tutti i dialoghi del gioco in giapponese per la localizzazione, ribandendo però che l’attesissimo2: On Theuscirà comunque nel 2025 come previsto.