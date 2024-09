Danneggiato il defibrillatore salvavita della Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ilcardiaco posizionato fuori dell’ingressodi Arezzo è stato assurdamente vandalizzato, manomesso e reso inservibile. "Facciamo appello al buon senso pubblico perché simili gesti non si ripetano mai più. È inqualificabile come una persona o le persone che l’hanno compiuto l’insensato gesto di aver reso inutilizzabile un impianto diDAE posizionato in apposita colonnina a fianco dell’ingressodi Arezzo al numero 143 di via Garibaldi” dicono dalla. "Un atto di puro vandalismo che evidentemente non ha considerato di aver sottratto in questo modo barbaro un’apparecchiaturaall’intera comunità.