Cimice asiatica flagello alieno in Italia | per debellarla anche la vespa samurai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Ma le zanzare che, nonostante il calo delle temperature, continuano a pungerci alla vigilia di ottobre quando spariranno? “Quest’anno ci accompagneranno fino a novembre, ci sarannoa Natale”, è la previsione di Marco Bologna, zoologo, professore all’Università Roma tre e presidente della Società entomologicana. Che, attraverso i soci, studiale specie aliene invasive. Insetti alieni tutto l’anno La stagione degli insetti si è allungata, questa è la percezione comune. La scienza conferma? “Diciamo così, lo sviluppo di alcuni insetti avviene su fasi diverse, è così per le zanzare. Le troveremo fino a novembre, a dicembre, moltiplicano i cicli perché la stagione con temperature più alte si allunga. Quindi non entrano in una fase di stasi invernale. Le vespe? In questo momento stanno costruendo i nidi nuovi.