Capire di più della musica? Il catalogo è questo | a Bologna una giornata dedicata all’editoria che aiuta a godere di più dell’arte della classica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quanti libri di musicologia si stampano annualmente in Italia? Tanti. E dei più svariati argomenti. Non scarseggiano quelli eccellenti, anzi. Sono un segnalevitalità che l’editoriale da anni sta prendendo nel nostro Paese. E sono occasioni offerte agli amanti diper arricchire il piacere dell’ascolto attraverso la lettura di pagine che spieghino la storia, il senso, gli arcani di un’arte sfuggente e inafferrabile. Parlar diè in effetti difficile. E spesso il frequentatore di concerti e teatri esita ad affrontare saggi di storia e critica, nel timore, paradossale, che essi ne possano appesantire lo spontaneo godimento. A, l’associazione Il Saggiatorele, che da trent’anni si dedica alla diffusione e divulgazionemusicologia, promuove, assieme al Museo, unaa Il fior fiore dei libri di