Campionato Italiano GT Sprint Gran finale a Monza orari e dirette

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si chiude nel fine settimana del 4-6 ottobre la stagione delTurismo2024. Ebimotors sarà come sempre presente in quella che il team di Cermenate (CO) considera la propria gara di casa. Aassisteremo a due corse tiratissime, con la pista rifatta da pochi mesi e con tanto traffico in gara. Ebimotors si presenta al via con il consueto duo formato da Paolo Venerosi Pesciolini e da Alessandro Baccani. Vedremo i due piloti sulla verde Porsche 911 GT3 R numero 44, in classe GT3 AM. Davvero tante le auto al via, con 25 vetture nella main class, di cui ben 6 probabili presenze nella AM. Sul velocissimo anello di 5.793 metri le condizioni meteo ad oggi vengono date per buone, con uno splendido spole nella parte centrale della giornata, qualche nuvola al mattino e temperature nella media del periodo di inizio ottobre.