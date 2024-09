Austria manifestanti in piazza a Vienna contro l’estrema destra

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Centinaia disono scesi indavanti al Parlamentoco adomenica sera, dopo che le proiezioni delle elezioni nazionali hanno indicato la vittoria del Partito della Libertà (FPO), in quella che è la prima affermazione elettorale delindalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Il Partito della Libertà ha superato i conservatori al governo dopo aver fatto leva sulle ansie degli elettori su temi come l’immigrazione, l’inflazione, la guerra in Ucraina. Il Partito della Libertà avrebbe ottenuto il 28,9% dei consensi e il Partito Popolareco del cancelliere Karl Nehammer il 26,3%.